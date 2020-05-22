Araç alım-satımına güvenli çözüm

Ziraat Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli şekilde el değiştirmesini sağlayan 'güvenli ödeme sistemi'ni uygulamaya aldı. Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan sistem sayesinde, araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kalkacak. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım-satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek. Güvenli ödeme sistemi para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemli" dedi.