Araç alım-satımına güvenli çözüm

, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli şekilde el değiştirmesini sağlayanuygulamaya aldı. Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan sistem sayesinde, araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kalkacak."Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım-satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek. Güvenli ödeme sistemi para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemli" dedi.