Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu

Yunanistan ile Ukrayna , insansız su üstü araçları ( USV ) üretimi için kapsamlı bir ortaklık başlattı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkan ı Zelenskiy'nin 16 Kasım Pazar günü Atina'ya yaptığı ziyarette iki ülke arasında deniz dronu üretimini öngören bir prensip anlaşması imzalandı. Bu anlaşma , uzun süredir Atina ile Kiev arasında gizlilik içinde yürütülen teknik görüşmelerin somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmaya göre Ukrayna 'nın hâlihazırda geliştirdiği 15 farklı USV modeli, Yunanistan 'da kurulacak üretim hattıyla ortak şekilde üretilecek. Üretim için en güçlü adayın Skaramangas Tersanesi olduğu belirtiliyor. Yunan şirketleri projede kritik rol üstlenecek; elektronik sistemler, optik bileşenler, sensörler ve gerekmesi hâlinde patlayıcı başlıklar Yunan firmaları tarafından sağlanacak.

HER İKİ ÜLKENİN ORDUSUNA TESLİM EDİLECEK

Yeni üretilecek USV'ler yalnızca Ukrayna ordusuna değil, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne d e entegre edilecek. Böylece proje, iki ülke için de hem savunma kapasitesini artıran hem de sanayide ortak üretim kültürü geliştiren stratejik bir işbirliği niteliği taşıyor.

ATİNA'DA PANİK: "TÜRKİYE'YLE TEKNOLOJİ AÇIĞINI KAPATMALIYIZ"

Kathimerini'nin analizine göre Yunanistan için bu ortaklığın en kritik boyutlarından biri, 2021'den bu yana kendi USV modellerini geliştiren Türkiye ile arasındaki teknoloji açığını kapatma hedefi. Ukrayna'nın sa v aş sahalarında geliştirdiği taktiksel bilgi birikimi ve yüksek tempolu inovasyonu, Yunanistan'ın bu alana hızlı uyum sağlaması açısından avantaj olarak görülüyor.