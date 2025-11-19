PODCAST CANLI YAYIN

Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu

Atina panik butonuna bastı! Türkiye’nin 2021’de geliştirdiği ilk insansız su üstü aracıyla (USV) birlikte oluşan teknolojik farkı kapatmak için harekete geçen Yunanistan yönetimi, Ukrayna’nın savaş sahasında hızla olgunlaştırdığı deniz dronu tecrübesini kendi savunma kapasitesine entegre etmek amacıyla Kiev ile kapsamlı bir ortak üretim anlaşmasına vardı. Yunan Kathimerini anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Atina panik butonuna bastı! "Türkiye'yle aramızdaki açığı kapatmalıyız" diyerek kritik anlaşmayı duyurdu

Yunanistan ile Ukrayna, insansız su üstü araçları (USV) üretimi için kapsamlı bir ortaklık başlattı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkan ı Zelenskiy'nin 16 Kasım Pazar günü Atina'ya yaptığı ziyarette iki ülke arasında deniz dronu üretimini öngören bir prensip anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, uzun süredir Atina ile Kiev arasında gizlilik içinde yürütülen teknik görüşmelerin somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan Kathimerini gazetesinde yer alan haberin ekran görüntüsüYunanistan Kathimerini gazetesinde yer alan haberin ekran görüntüsü

USV ÜRETİMİ YUNAN TERSANELERİNDE YAPILACAK

Anlaşmaya göre Ukrayna'nın hâlihazırda geliştirdiği 15 farklı USV modeli, Yunanistan'da kurulacak üretim hattıyla ortak şekilde üretilecek. Üretim için en güçlü adayın Skaramangas Tersanesi olduğu belirtiliyor. Yunan şirketleri projede kritik rol üstlenecek; elektronik sistemler, optik bileşenler, sensörler ve gerekmesi hâlinde patlayıcı başlıklar Yunan firmaları tarafından sağlanacak.

Ukrayna’nın geliştirdiği 15 farklı USV modelinin ortak üretimi Yunanistan’daki Skaramangas Tersanesi’nde yürütülürken, projede ihtiyaç duyulan elektronik, optik, sensör ve olası patlayıcı bileşenleri Yunan firmaları sağlayacakUkrayna’nın geliştirdiği 15 farklı USV modelinin ortak üretimi Yunanistan’daki Skaramangas Tersanesi’nde yürütülürken, projede ihtiyaç duyulan elektronik, optik, sensör ve olası patlayıcı bileşenleri Yunan firmaları sağlayacak

HER İKİ ÜLKENİN ORDUSUNA TESLİM EDİLECEK

Yeni üretilecek USV'ler yalnızca Ukrayna ordusuna değil, Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne d e entegre edilecek. Böylece proje, iki ülke için de hem savunma kapasitesini artıran hem de sanayide ortak üretim kültürü geliştiren stratejik bir işbirliği niteliği taşıyor.

Türkiyenin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistanı karıştırdı!Türkiyenin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistanı karıştırdı!

ATİNA'DA PANİK: "TÜRKİYE'YLE TEKNOLOJİ AÇIĞINI KAPATMALIYIZ"

Kathimerini'nin analizine göre Yunanistan için bu ortaklığın en kritik boyutlarından biri, 2021'den bu yana kendi USV modellerini geliştiren Türkiye ile arasındaki teknoloji açığını kapatma hedefi. Ukrayna'nın sa v aş sahalarında geliştirdiği taktiksel bilgi birikimi ve yüksek tempolu inovasyonu, Yunanistan'ın bu alana hızlı uyum sağlaması açısından avantaj olarak görülüyor.

Türkiye, ULAQ, SANCAR ve MARLIN SİDA gibi gelişmiş insansız su üstü araçlarıyla bölgede dikkat çeken bir teknolojik üstünlük oluşturmuş durumda (Fotoğraf: ULAQ)Türkiye, ULAQ, SANCAR ve MARLIN SİDA gibi gelişmiş insansız su üstü araçlarıyla bölgede dikkat çeken bir teknolojik üstünlük oluşturmuş durumda (Fotoğraf: ULAQ)

UKRAYNA'NIN SAVAŞ TECRÜBESİ TEKNOLOJİYE YÖN VERİYOR

Ukrayna, 2022'den bu yana farklı USV modellerini aktif savaş sahalarında başarıyla kullandı.

Glider (Mikola) — Amiral Makarov firkateynine saldırıda kullanıldı.

Mamai — Daha geniş menzilli model.

Magura — Ukrayna'nın en çok kullandığı USV; Kerç K öprüsü saldırısının ana aracı.

Sea Baby S tarlink antenli, MLRS, alev makinesi, elektronik harp ekipmanı ve 860 kg'lık savaş başlığı taşıyabilen gelişmiş model.

Katran — En büyük USV modeli, ağır silah yüklerini taşıyabiliyor.

Magura, Ukrayna’nın en yoğun kullandığı USV modeli olup Kerç Köprüsü saldırısında başlıca saldırı aracı olarak kullanıldıMagura, Ukrayna’nın en yoğun kullandığı USV modeli olup Kerç Köprüsü saldırısında başlıca saldırı aracı olarak kullanıldı

Bu araçlar, hafif keşif modelleriyle başlayan, ardından kamikaze ve füze yüklü modellerin ilerlediği çok aşamalı saldırı taktikleriyle kullanılıyor. Ukrayna'nın operasyonel doktrinini yakla ş ık her yedi günde bir güncellemesi, bu araçları dünyanın en hızlı evrilen insansız sistemlerinden biri hâline getiriyor.

SAFE FONUNA DAHİL EDİLMESİ PLANLANIYOR

USV üretimi için Yunanistan'ın 2025–2036 Savunma Silahlanma Programı bütçesi kullanılacak. Bunun yanı sıra Atina ve Kiev, projeyi Avrupa Birliği'nin SAFE (Avrupa Güvenlik Eylem Planı) kredilerine dahil etmeyi hedefliyor. Ukrayna, üye ülke olmamakla birlikte, ortak savunma üretimi için düşük maliyetli kredi alabilen "uygun ülke" statüsünde bulunuyor .

USV üretiminin Yunanistan’ın 2025–2036 Savunma Silahlanma Programı bütçesiyle finanse edilmesi planlanırken, Atina ve Kiev projenin AB’nin SAFE kredilerine dahil edilmesini de hedefliyorUSV üretiminin Yunanistan’ın 2025–2036 Savunma Silahlanma Programı bütçesiyle finanse edilmesi planlanırken, Atina ve Kiev projenin AB’nin SAFE kredilerine dahil edilmesini de hedefliyor

AYLAR SÜREN GİZLİ TEKNİK GÖRÜŞMELER

Yunanistan ile Ukrayna arasındaki teknik süreç, aylarca süren telekonferanslar ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle şekillendi. Son görüşmelerde, Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Chupis de hazır bulundu. Üretim hattının kurulacağı tersane yetkilileri ile Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden uzman bir heyetin yakında Ukrayna'ya giderek teknik çalışmaları başlatacağı belirtiliyor.

ORTAK BİLDİRİDE DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Zelenskiy'nin Atina ziyaretinin ardından yayınlanan ortak bildiride, tarafların deniz güvenliği alanında iş birliğini derinleştirme kararı aldığı vurgulanmıştı. Bildiride özellikle USV geliştirilmesi ve konuşlandırılması, insansız deniz sistemleri eğitimi ve ortak tatbikatlar, deniz tehditlerine ilişkin bilgi paylaşımı başlıklarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Taraflar, insansız su üstü araçlarının geliştirilmesi ve konuşlandırılması, insansız deniz sistemlerine ilişkin ortak tatbikat ve eğitimler ile deniz tehditleri alanlarında bilgi paylaşımı dahil olacak şekilde deniz alanlarında güvenliğe ilişkin savunma işbirliğini derinleştirmeye karar verdi."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Kahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktı
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!