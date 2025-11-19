Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün ilk görüntüsünü verdiği CHP'deki paradan kule skandalı ve para sayma görüntülerine ilişkin dava 15 Nisan 2026'ya ertelendi. İBB iddianamesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç örgütünün elde ettiği suç gelirleriyle satın alındığı ifade edildi. İmamoğlu'nun, Fatih Keleş'in, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın "suç gelirlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Yolsuzluk ve şaibelerle mahkeme koridorlarından çıkamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün yine hakim karşısına çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda ortaya çıkan skandal 'para sayma' görüntüleriyle ilgili olarak, aralarında eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da bulunduğu 22 sanığın yargılandığı dava 15 Nisan 2026 tarihine ertelendi.
Hazırlanan iddianamede, aralarında Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ında olduğu sanıklar hakkında hapis isteminde bulunuldu.
Mahkeme, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi'nin de zorla getirilmesine hükmetti.
İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜNE AİT İLK GÖRÜNTÜ
Öte yandan para sayma görüntülerine ilişkin İBB iddianamesinde çok çarpıcı detaylar yer alıyor.
'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre Ekrem İmamoğlu, örgütün temelini 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde attı. Örgüt, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki para sayma görüntüleriyle ilk görüntüsünü verdi.
ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VALİZLERLE GETİRDİ
Suça konu binanın İmamoğlu suç örgütünün elde ettiği haksız kazanımlar ile satın alındığı hususunda bir şüphe bulunmadığı ve satın alma sürecini ise olay tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Başkan adayı olan ve sonrasında da belediye başkanı seçilen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği tespit edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "kasası" olarak birçok ifadede yer bulan şüpheli Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiğinin görüldüğü anlatıldı.
"CHP'Yİ ELE GEÇİRME AMACIYLA SİSTEMATİK BİÇİMDE YÜRÜTÜLDÜ"
İddianamede, "Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerde, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş̧ Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin farklı kaynaklardan temin ettiği paralarla satın alındığına ilişkin beyanlar ile bir kısım müteahhitlerin irtikap veya rüşvet yoluyla temin edilen suç gelirlerinin olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının suç gelirleri ile parti tüzel kişiliği adına satın alınarak, suç gelirlerinin aklandığı" değerlendirmesine yer verildi.
Şüpheli Mustafa Keleş'ten rüşvet olarak temin edilen dairelerin şüpheli Adem Soytekin tarafından bu binanın tadilatının finansı için de kullanıldığı kaydedilen iddianamede, bu sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi, yönlendirmesi ve parti organlarının onayıyla örgütün amaçlarından olan Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirme amacıyla sistematik biçimde yürütüldüğü belirtildi.
CEZA VE MÜSADERE TALEBİ
Sarıyer'deki yeri örgüt faaliyetleri çerçevesinde sistematik olarak elde ettikleri suç gelirlerini aklamak amacıyla parti tüzel kişiliği adına devralınması talimatını veren örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, suç gelirlerini temin eden ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren örgüt yöneticisi Fatih Keleş ve aklama eylemini bir fiil gerçekleştiren şüpheliler Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın "suç gelirlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer'deki aklama işlemine konu mal varlıklarının müsaderesine karar verilmesinin gerektiği kaydedildi.
Söz konusu soruşturmada tanık olan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren kişilerin beyanlarına da yer verilen yazıda, şu tespit paylaşıldı:
"Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle satın alındığı tespit edilen ve müsaderesi istenen CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanılan binanın, satın alınması işlemlerini olay tarihinde şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği, görüntülerde CHP Meclis üyesi Fatih Keleş'in valizlerle suçtan elde edildiği anlaşılan paraları getirdiği, yine görüntülerde 2020 yılı itibarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Mustafa Can Poyraz'ın yer aldığı anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin temin ettiği ancak kaynağı belli olmayan paralar ve 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' tarafından iş adamlarından temin edilen suç gelirleriyle, İstanbul ili Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 parselde bulunan, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazın 11 Aralık 2019 tarihinde CHP tüzel kişiliğine geçirildiği anlaşılmıştır."