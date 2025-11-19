



ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VALİZLERLE GETİRDİ



Suça konu binanın İmamoğlu suç örgütünün elde ettiği haksız kazanımlar ile satın alındığı hususunda bir şüphe bulunmadığı ve satın alma sürecini ise olay tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB Başkan adayı olan ve sonrasında da belediye başkanı seçilen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği tespit edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "kasası" olarak birçok ifadede yer bulan şüpheli Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiğinin görüldüğü anlatıldı.

"CHP'Yİ ELE GEÇİRME AMACIYLA SİSTEMATİK BİÇİMDE YÜRÜTÜLDÜ"



İddianamede, "Soruşturma dosyası kapsamında alınan ifadelerde, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş̧ Belediyesi, Şişli Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesinin farklı kaynaklardan temin ettiği paralarla satın alındığına ilişkin beyanlar ile bir kısım müteahhitlerin irtikap veya rüşvet yoluyla temin edilen suç gelirlerinin olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının suç gelirleri ile parti tüzel kişiliği adına satın alınarak, suç gelirlerinin aklandığı" değerlendirmesine yer verildi.