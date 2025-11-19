4 yıl sonra Müge Anlı’da ortaya çıktı: Emrah Elveren’in katili arkadaşı çıktı!

Bursa’da 4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren’in cinayete kurban gittiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınan iş arkadaşı Ahmet Ş.’nin bahçesinde yapılan kazıda, Elveren’e ait kemik parçaları bulundu.

19 Kasım 2025

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in (34), birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayını sırasında gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Elveren'in kaybolmasının ardından cep telefonunun Ahmet Ş. tarafından kullanıldığı belirlendi.

Bursa Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ahmet Ş., adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ş., suçsuz olduğunu iddia ederek, "Benim bu olayla bir ilgim yok. O çocuğu yok eden ailesi. Konu namus ve tarla meselesi. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi.

'BEN HİÇBİR ŞEY YAPMADIM' DEMİŞTİ

Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise Ahmet Ş., "Telefonlarımızı değiştiriyoruz, bekar insanlarız. Ona telefon aldım, evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyebilirim? Telefonu birlikte aldığımız yer belli, suçlu ailesidir. Ben hiçbir şey yapmadım" yanıtını verdi.

Kaynak: Atv

MÜGE ANLI'DA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

4 yıldır kayıp olan Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği gerçeği, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Canlı yayında gözaltına alınarak tutuklanan Elveren'in iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün bahçesinde yapılan kazı çalışmaları, korkunç gerçeği ortaya koydu.

BULUNAN KEMİKLER EMRAH ELVEREN'E AİT

Kazıda, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu ve yapılan incelemeler, bulunan kemiklerin Emrah Elveren'e ait olduğunu doğruladı.

