CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, bir grup toplantımızda daha sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizdeki vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

Gözü ve gönlü bizimle olan soydaş ve kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını tüm kalbimle niyaz ediyorum.

Geçen hafta gözyaşları ile hakka uğurladığımız askerlerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Uçağın düşmesi ilgili incelemeler titizlikle yapılıyor. Uzman ekibin inceleme bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Dilovası'nda hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize rahmet diliyorum.

“İhmali Olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak”

GURBETÇİ AİLENİN ÖLÜMÜ



İstanbul'da 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü olayla ilgili inceleme sürüyor. Soruşturma büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Gurbetçi ailenin ölümü ile ilgili olayda ihmali, kusuru kastı olan kim varsa tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

2025 yılı 3. çeyrek istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. 29 aydır işsizlik oranı tek hanede seyrediyor. Ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz.

Milletçe hepimizi sevindiren gelişmelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıları bölgemizdeki sıcak çatışmalara, ticaret savaşlarına rağmen elde ettik. Bir kez daha ihracatçı kuruluşlarımızı, iş insanlarımızı, işçilerimizi, bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı kutluyor ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

GÜNDE 550 YENİ KONUT ÜRETİYORUZ



CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset namına sadece yalan üretirken sadece polemik üretirken, iki saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz.

Bizler iktidar ve ittifak olarak ülkeye hizmet için millete hizmet için, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet cenahı kendi ikballerinin, kendi hırslarının, kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyor.

CHP'YE RÜŞVET AYARI



Dün baktım bizi taklit etmişler grup toplantısında bir video göstermişler. CHP'lilerin yolsuzluk, rüşvet, irtikap üzerinden giderlerse videosunu yapacak malzeme bulma konusunda hiç sıkıntı çekmezler. Baklava kutularından para kulelerine onlara en az birkaç sene yetecek video var. Allah akıl fikir versin diyorum.

CHP'DEKİ YOLSUZLUK DAVASI



Bu davanın avukatlığı Özel'e hayırlı uğurlu olsun. Özel'in suç şebekesinin başındaki kişi ile vekalet ilişkisi zaten biliniyordu. Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Biz bu davada adaletin samimi duacısıyız. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılması ve suçlulardan hesap sorulmasıdır. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz.

Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız.İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız.Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz. CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, giderek hırçınlaşan üslubunu hiç kimseye değil, aziz milletime havale ediyorum.

YARGININ MENSUPLARININ YANINDAYIZ



Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor. Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız.

Biz devletlerden bir devlet değiliz. Bizim millet olarak kökleri milattan önceki asırlara giden ordu tecrübemiz var. Devlet kurma tecrübemiz, medeniyetler inşa etme tecrübemiz var. Biz bir gece yatıp sabah bütün kardeşlik mirasından azade olmuş bir millet olarak uyanamayız. Kimse sözlerimi farklı yerlere çekmeye yeltenmesin. Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yoktur. Türkiye'nin yıllarca sırtını döndüğü o gönül coğrafyamıza tekrar yüzümüzü döndük. Biz ülkemizin sınırlarında kalacağız ama bizim gönül coğrafyamıza kimse hudut biçemez, dedik. Bize on yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Bugün de aynı masalı ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Neymiş Araplar bizi sırtımızdan vurdu, hadi oradan. O yıllarca kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklerine ayırdılar.

SURİYE'DE İKİNCİ DİL TÜRKÇE



Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Aziz milletimiz Suriye'deki devrim ile şerefine şeref kattı. Ensar ruhu ile onlara sahip çıktığımız için biz şereflendik. Şimdi misafirlerimiz kendi vatanlarına dönüyor ve dönerken bize dua ediyorlar. Suriye sokaklarında Türkçe ikinci dil olarak konuşuluyor. Suriye'nin kalıcı huzura, emniyete kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Biz Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz yıkmak için değil gönüller yapmak için oralardayız.



23 yıl gibi kısa süre içinde Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın, şahlanışın eşiğindeyiz.

Türkiye'nin sırtında adeta büyük bir belaya dönüşen terör musibetinden tamamen kurtulmasının vakti artık çoktan gelmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Komisyonun kurulmasıyla süreç hem toplumsal bir boyut kazandı hem de çok farklı bir ivme yakaladı. Çekilen çileleri Terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor.



Sonuçta kazanan mutlaka kardeşlik olacak.