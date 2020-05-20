Coronavirüs'ün sosyal mesafe kuralını ön plana çıkarması, tatilcileri villalara yöneltti. Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı, Antalya Belek'te lüks otelin yanı sıra villalarda da tatil imkanı sunduklarını söyledi. Müşterilerin villalar için sürekli bilgi aldığını belirten Bardakçı, "Salgının başladığı dönemde Rusya'dan çok talep geldi. Özellikle pandemi sürecini buradaki villalarda geçirmek istediklerini söylediler. Kabul edemedik. Önümüzdeki dönem için de çok yoğun talep var. Sürekli soruyorlar. İç pazarın da ilgisi yoğun" dedi. Alanya'da emlak danışmanlığı yapan Anjelika Anzhela Chezhia da kiralık villalara talebin arttığını kaydederek, "Özellikle Rusya'dan çok kişi gelmek istiyor" diye konuştu. Alanya Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Özsoy ise son günlerde villaların çok sorulduğunu ifade etti.