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    • Ekonomi
    • 20.05.2020 Gazete
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    lara Ruslar’dan yoğun talep var

    da tatilin yıldızı parlarken, özellikle Ruslar’dan yoğun talep var. Coronavirüs'ün sosyal mesafe kuralını ön plana çıkarması, tatilcileri villalara yöneltti. Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı, 'te lüks otelin yanı sıra villalarda da tatil imkanı sunduklarını söyledi.

    Villaya geliyo'rus'
    Coronavirüs'ün sosyal mesafe kuralını ön plana çıkarması, tatilcileri villalara yöneltti. Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı, 'te lüks otelin yanı sıra villalarda da tatil imkanı sunduklarını söyledi. Müşterilerin villalar için sürekli bilgi aldığını belirten Bardakçı, "Salgının başladığı dönemde 'dan çok talep geldi. Özellikle pandemi sürecini buradaki villalarda geçirmek istediklerini söylediler. Kabul edemedik. Önümüzdeki dönem için de çok yoğun talep var. Sürekli soruyorlar. İç pazarın da ilgisi yoğun" dedi. Alanya'da emlak danışmanlığı yapan Anjelika Anzhela Chezhia da lara talebin arttığını kaydederek, "Özellikle Rusya'dan çok kişi gelmek istiyor" diye konuştu. Alanya Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Özsoy ise son günlerde villaların çok sorulduğunu ifade etti.
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