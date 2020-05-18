KİMLER İSTİSNA OLACAK?

Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),