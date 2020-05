ÜNLÜ OTEL ZİNCİRİNİN DOLULUK ORANI YÜZDE 10

Türk otel müdürü 21 yıldır ABD'de yaşıyorum böyle bir kriz yaşamadık. Alaska'yı geçen yıl tam 2 milyon 260 bin kişi ziyaret etti. Bu büyük bir rakam. Buradaki oteller ve turizm sektördeki diğer yerler koronavirüsten dolayı büyük yara almış durumda. Bizim çalıştığımız otel ve diğer oteller yaz sezonunu yani mayıs ayından eylül ayının sonlarına kadar her gün dolu kapasiteyle geçiriyorduk. Mesela 500 odanız varsa hemen hemen çoğu satılmış oluyordu. Ocak ve Şubat aylarında finansal önlemler almaya başladık. Geçen yıl Mayıstan Ağustosa kadar her ay 15 bin oda satmışken şu an bu rakam 3 binlerde. Otelimizin doluluk oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösteriyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 20 ile 25 arasında olması bekleniyor. Bütün kruvaziyer gemi şirketleri seferleri iptal etti açıklamasını yaptı.