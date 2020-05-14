Türkiye güçlü bir sınav verdi

Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin Coronavirüs sürecinde güçlü bir sınav verdiği söyledi. Coronavirüs'le mücadeledeki başarı nedeniyle Türkiye'ye karşı sağlık alanında büyük bir hayranlık olduğunu belirten Bahçıvan, bunun Türkiye için fırsat olduğunu ifade etti. Bahçıvan, şöyle konuştu: "Türkiye farklı avantajlarıyla Batı'nın Çin'e alternatif tedarik merkezi olabilme noktasında en önemli aday ülkelerden bir tanesi. Etrafımıza baktığımızda bize alternatif olarak fazla bir ülke görünmüyor. Türkiye'nin bu açıdan önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum." Dünyada paranın bol olduğu döneme girileceğini vurgulayan Bahçıvan, "Bu rehabilitasyon sürecini doğru yönetirsek bu paranın akmaması için sebep yok" dedi.döneme fabrikaların nasıl hazırlandığını yönündeki bir soru üzerine Bahçıvan, "Özellikle ihracat yapan firmalarımızın mal sattıkları firmalardan hangi koşullarda çalıştıkları yönünde birtakım sorgulamalar önümüzdeki günlerde gelecek. Belki de bir sertifikasyona gidiyor bu iş, bunu da hissediyoruz" dedi.Meslek liselerinin öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını kaydeden Bahçıvan,diye konuştu.