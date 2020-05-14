Sanal defileler geliyor

Prosoft VR'ın geliştirdiği SmartTex360 yazılımı, kumaş, dikim ve kalıpların sanal gerçeklik ortamında hazırlanmasına olanak sağlıyor. Prosoft VR Yönetici Ortağı Ergin Aydın, "Yeni geliştirdiğimiz yazılım, özellikle kumaş üreticileri için ipliğin taranması, bilgisayara aktarılması ve gerekli yazılımlar ile istenilen türde (dokuma, jakar, örme, triko) kumaş simülasyonları yapıyor" dedi. Bu yazılımın tekstil firmalarına ve moda dünyasının önde gelen markalarına dijital dünyada ürünlerini hazırlama, sergileme ve pazarlama imkanı sağlayacağını anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Modellerin, renklerin hatta kumaş cinslerinin sanal ortamda yüzde 100 interaktif şekilde değiştirilebildiği bir ortam sunuyoruz. Dünyada bir ilk olan sanal showroomda gerçek bir kumaşa dokunma hissini de geliştirdiğimiz ortamlarda, istenilen modellerle sanal defileler gerçekleştirilebilecek."