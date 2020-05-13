Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Sigarada ÖTV oranı yüzde 17,2 arttı. Asgari maktu vergi tutarı 9,13 lira oldu. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece sigara fiyatlarına yeni zammın yolda olduğu ortaya çıktı... Resmi Gazete'de yer alan sigara zammı kararına ilişkin ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtilmişti. Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Camel, Marlboro, Winston Kent fiyatları...
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatlarına yapılacak zam 2020 yılının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile Temmuz ayına ertelenmişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve sigaradaki enflasyon oranındaki otomatik vergi artışı bu yıl ocak-haziran döneminde uygulanmamıştı.
Resmi Gazete'de yer alan sigara zammı kararına ilişkin ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtilmişti
DAHA ÖNCE YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni düzenleme ile alınan detaylar şu şekilde
Kolada ÖTV Yükseldi
Yeni karara göre kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.
Tütün Yerine Geçen Maddelerde ÖTV düzenlemesi yapıldı
karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 12 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL
SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI NELERDİR? EN ETKİLİ SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ...
- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."
- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.
- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.
- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.
- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.
- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.
-Satın almadığınız sigaraların parasıyla hoşunuza giden bir şeyler yapın, ya da kendinize hediyeler alın.
- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.
- Basit egzersiz hareketleri yapın.
- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.
- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.
- Duş alın.
- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin.
SİGARA NASIL BIRAKILIR?
Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır.
Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.
İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.
Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.
Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.
Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.
İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin.
Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!
Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.