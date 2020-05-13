3 milyon kart ilk kez kullanıldı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yurt içi e-ticaret noktasında sıkıntısı olmadığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde sınır ötesi e-ticaret noktasında bir yere varmamız lazım. Nisan'a baktığımızda, 3 milyonun üzerinde kredi kartı ilk defa e-ticaret ile bir şeyler aldı" dedi. 1 hafta evvelki rakamlara göre, Türkiye'deki kredi hacminin 1 trilyon 950 milyar lira civarında olduğuna işaret eden Avdagiç, "Bu, Nisan'da 100 milyar lira arttı. 94 milyar lirası kamu bankaları vasıtasıyla yapıldı" diye konuştu.