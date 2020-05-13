3 milyon kart ilk kez kullanıldı

Türkiye'ninyurt içi e-ticaret noktasında sıkıntısıolmadığını belirterek, "Önümüzdekidönemde sınır ötesi e-ticaretnoktasında bir yere varmamız lazım.Nisan'a baktığımızda, 3 milyonunüzerinde kredi kartı ilk defa e-ticaretile bir şeyler aldı" dedi. 1 haftaevvelki rakamlara göre, Türkiye'dekikredi hacminin 1 trilyon 950 milyarlira civarında olduğuna işaret edenAvdagiç, "Bu, Nisan'da 100 milyar liraarttı. 94 milyar lirası kamu bankalarıvasıtasıyla yapıldı" diye konuştu.