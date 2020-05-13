Bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu. Peki sigara zammı var mı? Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatlarına yapılacak zam 2020 yılının başınında Cumhurbaşkanı kararı ile Temmuz ayına ertelenmişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve sigaradaki enflasyon oranındaki otomatik vergi artışı bu yıl ocak-haziran döneminde uygulanmamıştı.
Resmi Gazete'de yer alan sigara zammı kararına ilişkin ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtilmişti
DAHA ÖNCE YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni düzenleme ile alınan detaylar şu şekilde
Kolada ÖTV Yükseldi
Yeni karara göre kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.
Tütün Yerine Geçen Maddelerde ÖTV düzenlemesi yapıldı
karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 12 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL