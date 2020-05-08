Dolar haftayı nasıl kapattı? Dolar/TL ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? 8 Nisan döviz kurları

Dolar/TL ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusu haftanın son işlem gününde merakla araştırılıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,1033'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 8 Nisan döviz kurları

DOLAR/TL VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR OLDU?