Güvenlik görevlisi kadrosu için sağlanması gereken başvuru şartları ilana göre değişmekte olup genel itibari ile kamu kurumları için özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak, askerlik ile ilişiği olmamak, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak, başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak, en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak, geçerli Özel Güvenlik Eğitim sertifikasına/Belgesine sahip olmak(Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.), en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve en yüksek yaş şartını sağlamış olmak, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak ile ilgili ilde ikamet ediyor olmak şartlarını sağlamaları istenebilmektedir.

Başvuru Şekli

İlana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup ilana ulaşmak isteyen adaylar için şu şekildedir.

Güvenlik Amiri/Sorumlusu, Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Müdürü, Güvenlikpolisi

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