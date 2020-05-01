Belediye memuru alımı 3500-4000 TL maaşla başvuru şartları nedir? (VHKİ, memur ve veznedar)

3500-4000 TL maaşla personel alımları yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar personel alım ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.
Kamu kurumları tarafından yayınlanan ilanlarda Mayıs ayı içerisinde farklı kadrolarda personel alımları devam ediyor. Belediyeler de bu süreçte memur ve kamu personeli alımı yaparken yayınlanan en son ilanlarda 3 belediye, veznedar, memur ve VHKİ pozisyonlarında istihdam yapacak olup toplamda 10 personel alımı yapılacaktır. İlgili belediyeler ve kadro detayları haberin devamında yer almaktadır.
Erzurum Belediyesi alım yapacak
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020
Bingöl Belediyesi Veznedar Alımı
Belediye tarafından yayınlanan ilanlarda Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak, 2018 KPSS P3 70 puan almış olmak şartı ile 3 veznedar, Meslek Yüksekokullarının Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı veya Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinin birinden mezun olmak ve 2018 KPSS P93 70 olmak üzere de 2 adet veznedar alımı yapacaktır.
Belediye tarafından yapılacak olan alımda 2018 KPSS P94 puan türünden en az lise ve dengi okuldan mezun olmak şartı ile 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacaktır. Adayların aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek şartını da sağlaması gerekmektedir.
Evreşe Belediyesi Memur ve VHKİ
Evreşe Belediyesi tarafından yapılacak olan alımda Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme bölümünden mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesinesahip olmak, 2018 KPSS P3 55 puan almış olmak şartı ile 1 VHKİ, Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS P3 60 puan almış olmak şartı ile 1 memur ve Meslek Yüksek Okullarının İşletme Yönetimi bölümünden mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSS P95 65 almış olmak şartı ile de 1 memur alımı yapacaktır.
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.