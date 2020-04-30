e-Ticaret’te trafik değişti

vatandaşların internettenalışveriş tercihlerinietkiledi. e-Ticaretfirmalarına ürün tedariğisağlayan Nasa İletişim'inCEO'su Mehmet HayrettinYılmaz, "Özellikleelektronik alandakiihtiyaçlar ve tercihlerdebüyük oranda bir farklılıkvar. Dizüstü bilgisayar,bluetooth kulaklık, kahvemakinesi, katı meyvesıkacağı, elektrik süpürgesi,oyun konsolu gibi ürünlerinsatışları ciddi orandaarttı. Söz konusu ürünlerpandemi öncesi standart birgrafik izlemekteydi ancakson 1 ayda satışlarımızyüzde 33 arttı" dedi.