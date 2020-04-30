e-Ticaret’te trafik değişti

Coronavirüs, vatandaşların internetten alışveriş tercihlerini etkiledi. e-Ticaret firmalarına ürün tedariği sağlayan Nasa İletişim'in CEO'su Mehmet Hayrettin Yılmaz, "Özellikle elektronik alandaki ihtiyaçlar ve tercihlerde büyük oranda bir farklılık var. Dizüstü bilgisayar, bluetooth kulaklık, kahve makinesi, katı meyve sıkacağı, elektrik süpürgesi, oyun konsolu gibi ürünlerin satışları ciddi oranda arttı. Söz konusu ürünler pandemi öncesi standart bir grafik izlemekteydi ancak son 1 ayda satışlarımız yüzde 33 arttı" dedi.