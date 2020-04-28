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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 19:01
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    • 28.04.2020 19:11
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    koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuş durdurma kararını 'a kadar uzattı

    Son dakika haberine göre, () koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan uçuşları durdurma kararının ’a uzatıldığını duyurdu.

    THY o tarihi uzattı

    () koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan uçuşları durdurma kararının 'a uzatıldığını duyurdu.

    THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ TWITTER'DAN DUYURDU
    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç ve dış hat tarifeli seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu. Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız' dedi.

    THY'nin internet sitesinde de şu duyuru yer aldı:
    ''Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.''

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