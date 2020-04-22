Koru satış organizasyonunu güçlendirdi

Bölge yapılanmalarını sürdüren Koru Sigorta, ilk 3 ayda Bursa, İzmir, İzmit, Ankara ve Adana'da strateji ve değerlendirme toplantıları düzenledi. Toplantılara, Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Bülent Bora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ürün Yönetimi ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, bölge müdürlükleri yetkilileri ile çok sayıda acente katıldı. Bora, "Şirketimiz 4 yıl önce sıkıntılar ile mücadele ediyordu. Tüm çalışma arkadaşlarım ile kolları sıvadık ve övünülecek bir noktaya geldik" dedi.