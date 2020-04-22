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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
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    Koru satış organizasyonunu güçlendirdi

    Bölge yapılanmalarını sürdüren , ilk 3 ayda , , İzmit, ve 'da strateji ve değerlendirme toplantıları düzenledi. Toplantılara, Koru Sigorta Başkanı ve Genel Müdür , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Yönetim Kurulu Üyesi ve ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı , Acenteler ve , bölge müdürlükleri yetkilileri ile çok sayıda acente katıldı.

    Koru satış organizasyonunu güçlendirdi
    Bölge yapılanmalarını sürdüren Koru Sigorta, ilk 3 ayda , , İzmit, ve 'da strateji ve değerlendirme toplantıları düzenledi. Toplantılara, Başkanı ve Genel Müdür Vekili Bülent Bora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, bölge müdürlükleri yetkilileri ile çok sayıda acente katıldı. Bora, "Şirketimiz 4 yıl önce sıkıntılar ile mücadele ediyordu. Tüm çalışma arkadaşlarım ile kolları sıvadık ve övünülecek bir noktaya geldik" dedi.
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