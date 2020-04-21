İngilizler'in gözü Türkiye’de

Coronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de halk tatil planlarına da başladı. The Sun gazetesi, İngilizler'in yurt dışında ne zaman tatil yapabileceğine yönelik bir haber yaptı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un "İnşallah Ramazan Bayramı'nda turizm faaliyetlerinin yeniden başlayacağını göreceğiz" açıklamalarına yer verilen haberde, Türkiye'de normalleşmenin Mayıs sonu başlayacağı yazıldı. Haberde, Temmuz ayında Dalaman ve Bodrum tatilinin fiyatlarına da yer verildi. Buna göre, İngilizler 7 gece Dalaman tatili için 227 sterlin (bin 966 lira), Bodrum için 362 sterlin (3 bin 136 lira) ödeyecek.