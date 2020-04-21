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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 Gazete
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    'in gözü ’de

    Coronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden biri olan 'de halk tatil planlarına da başladı. gazetesi, 'in yurt dışında ne zaman tatil yapabileceğine yönelik bir haber yaptı. Tatil planları yapan İngilizler'e '' önerildi. The Sun fiyatları da yazdı: 7 gece Dalaman tatili bin 966, ise 3 bin 136 lira

    İngilizler'in gözü Türkiye’de
    Coronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden biri olan 'de halk tatil planlarına da başladı. gazetesi, 'in yurt dışında ne zaman tatil yapabileceğine yönelik bir haber yaptı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un "İnşallah Ramazan Bayramı'nda turizm faaliyetlerinin yeniden başlayacağını göreceğiz" açıklamalarına yer verilen haberde, 'de normalleşmenin Mayıs sonu başlayacağı yazıldı. Haberde, Temmuz ayında Dalaman ve tatilinin fiyatlarına da yer verildi. Buna göre, İngilizler 7 gece Dalaman tatili için 227 sterlin (bin 966 lira), Bodrum için 362 sterlin (3 bin 136 lira) ödeyecek.

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