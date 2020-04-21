11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu bağlamda büyük marketlerin Carrefour, Migros, BİM, ŞOK, A101 gibi Ramazan erzakları koli fiyatları merak ediliyor. Erzak paketleri İndirimli olarak koli şeklinde satışa çıkacak. CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor. Migros'ta da Ramazan paketi kolileri hazırlandı. Migros'ta 3 adet koli yapıldı. Kolilerin fiyatları 44,90 TL ile 109,90 TL arasında değişiklik gösteriyor. BİM, ŞOK, A101 ise henüz açıklama yapmadı.