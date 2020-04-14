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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 Gazete
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    İş insanları 'a seslendi: Kasalar açılsın

    Başta olmak üzere odaların ve sendikaların kasalarında milyarlarca dolar olduğunu belirten iş insanları, çağrı yaptı: Bu paralar faizsiz kredi olarak şirketlere verilsin.

    Kasalar açılsın
    İş dünyasına hükümetin destekleri devam ederken, iş insanları sivil toplum kuruluşlarının kasasındaki milyarlarca doların şirketlere faizsiz kredi olarak verilmesini istiyor. Deri ve Deri Mamulleri Başkanı Başkanı Mustafa Şenocak, başta olmak üzere odaların ve sendikaların kasalarında milyarlarca doların boşa yattığını belirterek, "Kuruluşlar yıllık bütçelerini, minimum 1 yıllık süre için faizsiz kredi olarak devletin belirleyeceği bir yöntemle üyelerine kullandırsın" dedi. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal da odaların kasasında duran tüm paranın kredi olarak verilmesi gerektiğini söyledi. ZETSİAD Başkanı Mustafa Sartık ise TOBB'un kasasında 3 milyar dolar olduğunun iddia edildiğini anlatarak, "Her şeyi devletten beklemek yanlış. TOBB'un bu parayı kullanma zamanı geldi. Hem aidat alınmamalı hem de kasadaki para şirketlere faizsiz verilmeli" diye konuştu.


    İBRAHIM ACAR
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