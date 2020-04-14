Dijital fabrikalar önem kazandı

MITSUBISHI Electric, dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlıyor. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, "Fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getirerek takım olmalarını sağlıyor ve her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyoruz" dedi. Sürdürülebilir büyüme hedefleyen sanayicilerin, kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilme kapasitesine sahip üretim sistemleri tasarlamaları gerektiğini belirten Bizel, dijital fabrikalara geçişin önem kazandığını vurguladı.