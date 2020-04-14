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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 Gazete
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    Dijital fabrikalar önem kazandı

    MITSUBISHI Electric, dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin üzerinden haberleşmesini sağlıyor.

    Dijital fabrikalar önem kazandı
    MITSUBISHI Electric, dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin üzerinden haberleşmesini sağlıyor. Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, "Fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getirerek takım olmalarını sağlıyor ve her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyoruz" dedi. Sürdürülebilir büyüme hedefleyen sanayicilerin, kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilme kapasitesine sahip üretim sistemleri tasarlamaları gerektiğini belirten Bizel, dijital fabrikalara geçişin önem kazandığını vurguladı.
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