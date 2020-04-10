Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Potansiyelin büyüklüğü ’in önemini artırıyor

    Gelişmiş ekonomilerin pek çoğunda emeklilik sistemleri finansal sistemin merkezinde yer alıyor. Potansiyelin büyüklüğü Sistemi'nin () önemini artırıyor.

    Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor
    Gelişmiş ekonomilerin pek çoğunda emeklilik sistemleri finansal sistemin merkezinde yer alıyor. Potansiyelin büyüklüğü Sistemi'nin () önemini artırıyor. Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, 2020'nin ilk ayı itibarıyla BES katılımcılarının 7 milyona yaklaştığını belirterek, "BES uzun vadede güvenilir bir tasarruf aracı olması ile bireylere kaynak sağlayan, ekonomiye desteği her geçen gün artan bir yatırım sistemidir. Sistemin fon büyüklüğü 125 milyar liraya çıkmıştır. 2019 sonunda BES ile geleceğine yatırım yapan katılımcı sayısı 6.9 milyon iken, Halk Emeklilik 590 bini aşan katılımcı ile 2019'da en çok büyüyen şirketler arasında yer almıştır" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri