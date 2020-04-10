Potansiyelin büyüklüğü BES’in önemini artırıyor

Gelişmiş ekonomilerin pek çoğunda emeklilik sistemleri finansal sistemin merkezinde yer alıyor. Potansiyelin büyüklüğü Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) önemini artırıyor. Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, 2020'nin ilk ayı itibarıyla BES katılımcılarının 7 milyona yaklaştığını belirterek, "BES uzun vadede güvenilir bir tasarruf aracı olması ile bireylere kaynak sağlayan, ekonomiye desteği her geçen gün artan bir yatırım sistemidir. Sistemin fon büyüklüğü 125 milyar liraya çıkmıştır. 2019 sonunda BES ile geleceğine yatırım yapan katılımcı sayısı 6.9 milyon iken, Halk Emeklilik 590 bini aşan katılımcı ile 2019'da en çok büyüyen şirketler arasında yer almıştır" dedi.
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