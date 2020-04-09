Sağlık Bakanlığı ek ödeme 2020 tarihi verildi mi? Türkiye'de görülen corona virüs vakalarının ardından gözler sağlık çalışanlarına çevrildi. Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan sağlıkçılar için başlatılan 'moral alkışı'nın ardından, çalışanların hayatını kolaylaştıracak adımlar da atıldı. Bazı kentlerde toplu ulaşım ücretsiz hale getirilirken, sağlık personelinin konaklaması için de çeşitli projeler üzerinde duruluyor. Sağlık çalışanlarının önemli taleplerinden biri olan ek ödeme miktarının artırılması ile ilgili, Bakan Koca yaptığı açıklamada 3 ay boyunca sağlık personelinin ek ödemelerinin tavan ücretten yatırılacağını duyurdu. İşte ek ödeme 2020 tarihi ve tutarları hakkında merak edilenler...