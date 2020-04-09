Renault Mais’ten 1 milyon TL bağış

Renault Mais, Covid-19 ile mücadele amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Renault MAİS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira katkı sağlıyor. Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır" denildi.
KAMPANYA REKORA KOŞUYOR
● TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon TL'ye çıkardı.
● BOYNER GRUP: 3 milyon TL
● AKKÖK HOLDİNG: 1.5 milyon TL
● OYKA KAĞIT AMBALAJ: 1.5 milyon TL
● DENİZLİ ÇİMENTO: 1.5 milyon TL
● ODEABANK: 1 milyon TL
● AKDENİZ KIMYA: 1 milyon TL
● OMSAN: 1 milyon TL
KAMPANYA REKORA KOŞUYOR
● TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon TL'ye çıkardı.
● BOYNER GRUP: 3 milyon TL
● AKKÖK HOLDİNG: 1.5 milyon TL
● OYKA KAĞIT AMBALAJ: 1.5 milyon TL
● DENİZLİ ÇİMENTO: 1.5 milyon TL
● ODEABANK: 1 milyon TL
● AKDENİZ KIMYA: 1 milyon TL
● OMSAN: 1 milyon TL
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