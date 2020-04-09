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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    ’ten 1 milyon TL bağış

    , Covid-19 ile mücadele amacıyla başlatılan 'na katıldı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Renault MAİS, tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira katkı sağlıyor. Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır" denildi.

    Renault Mais’ten 1 milyon TL bağış
    Renault Mais, Covid-19 ile mücadele amacıyla başlatılan 'na katıldı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ", tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira katkı sağlıyor. Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır" denildi.



    KAMPANYA REKORA KOŞUYOR
    ● TÜRKİYE FİNANS: Salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon TL'ye çıkardı.
    ● BOYNER GRUP: 3 milyon TL
    ● AKKÖK HOLDİNG: 1.5 milyon TL
    ● OYKA KAĞIT AMBALAJ: 1.5 milyon TL
    ● DENİZLİ ÇİMENTO: 1.5 milyon TL
    ● ODEABANK: 1 milyon TL
    KIMYA: 1 milyon TL
    ● OMSAN: 1 milyon TL

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