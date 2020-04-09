Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında iki haftalık süreçte pek çok değişim yaşandı. Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geliyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Peki, benzin ve mazot (motorin) fiyatı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları...