Cengiz Holding'in "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 34 milyon liralık bağış yapmasının ardından daha önce vergi borcunun silindiği iddiaları yeniden gündeme getirildi. Cengiz Holding, bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklama şu şekilde: Bazı basın organlarında ve dün TBMM kürsüsünde gündeme getirilen, grup şirketlerimizden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur: İddialara konu olay, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya'daki bir otelin satışından kaynaklanmaktadır. O dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "5. maddesinin 1. fıkrasının e" bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ'nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır.
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