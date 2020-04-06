Altın rekorla başladı! 6 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları… Altın ne kadar oldu?

Altın ne kadar? 6 Nisan çeyrek altın gram altın fiyatları yoğun şekilde sorgulanıyor. Altındaki sert hareketlerin ardından, yeni haftanın ilk gününde rekor geldi. Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı. Gram altın 352 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Altın 351 liranın üzerinde hareket ediyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.619,16 dolar civarında bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR DÜŞÜŞTE

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.