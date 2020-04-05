Mobbing için önce arabulucuya gidilir

Mobbinge maruz kalmak, yıpratıcı ve yaralayıcı bir süreçtir. İşçiye ya da toplu olarak çalışanlara uygulanan, kötü niyetle yapılan ve sabote edilen davranış ya da tutumları kapsayan mobbing için güçlü durmalı ve haklarınıza sahip çıkmalısınız. Mobbing, çalışana iş sözleşmesini feshetme hakkını doğurur. İşçi yaşanan süreçte yaşadığı zorlukları tespit ettirip, dava yoluna gitmek isteyebilir, bu anlamda da manevi tazminat konusu devreye girer. İşçi, iş sözleşmesini mobbing nedeniyle feshetmeli ve açacağı davada da mobbingi ispat etmelidir. İşçinin mobbingi ispatlaması halinde kıdem tazminatını ve bunun yanında uğradığı mobbing nedeniyle bir nevi manevi tazminat çeşidi olan mobbing tazminatını işverenden alabilecektir. Bu davayı açmadan önce mobbinge uğradığını gösterir tüm delil ve belgeleri temin etmek son derece önemlidir. Mobbing nedeniyle iş akdini fesheden işçi, iş davalarındaki zorunlu arabuluculuk şartı nedeniyle öncelikle arabuluculuğa başvuracak, işverenle arabuluculuk görüşmelerinde uzlaşamaması halinde ise iş davası açabilecektir.