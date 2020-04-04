Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğalgaz faturalarında 'kıyasen' düzenleme yapılacak.
Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak. Bu kapsamda, sayaç okunamayan haneler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.
Sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek. Öte yandan, faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek.
ÜLKE GENELİNDE RUTİN İŞLEME DEVAM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), uygulamayla ilgili, "Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında, ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir" açıklaması yaptı.
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