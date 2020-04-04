



Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak. Bu kapsamda, sayaç okunamayan haneler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.