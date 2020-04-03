Turizm sezonu mayıs sonuna uzadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun Mayıs sonuna erteleneceğini söyledi. Ersoy, "Ramazan Bayramı başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz" ifadesini kullandı. Bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye'nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi.
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