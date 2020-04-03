Maske takmak zorunlu mu? Sokağa çıkarken maske takma şartı var mı? Başkan Erdoğan, Corona virüse karşı alınan yeni tedbirler duyurdu. Tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışı durduruldu. 20 yaş altı kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Alınan önlemler kapsamında bir diğer dikkat çeken konu ise maske takmak oldu. Maske takmak zorunlu mu? Sokağa çıkarken maske takma şartı var mı? İşte yanıtı!
MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.
Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.
Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir.
Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.
Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.
65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok.
Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.
Gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak.
Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek.
İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.
30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız.
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