Uzmanlar bugün altında ne bekliyor? Altın ve Dolar Euro alacaklar ve satacaklar dikkat! Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken altın fiyatlarının daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 345 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi, corona virüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
"ÖNCE 350 TL, 380 TL, SONRA DA 400 TL SEVİYELERİ..."
Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virüs salgınının dünyaya yayılmasından dolayı altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini kaydederek, "Uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir" dedi.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
BIST100 YÜZDE 0.48 YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.16 artışla başlayıp, 88 bin 81 puan ile 90 bin 408 puan arasında hareket ettiği günü yüzde 0.48 artışla 89 bin 511 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi de günü yüzde 1.31 artışla tamamlarken, BIST Mali Endeksi yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 düştü.
Borsa İstanbul yönetimi, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projelerin Temmuz ayına ertelenmesine karar verdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan bu yönde talepler geldiği belirtildi.
Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.
Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi. Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 6.6183 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.61– 6.62 lira aralığında,
- euro en düşük 7.2354 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.2317 lira ve en yüksek 8.3796 lirayı gördükten sonra 8.24 – 8.25 lira aralığında hareket ediyor.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 311 puanda izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 9.533 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 5.472 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.215 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 primle 16.710 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.565 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 kayıpla 1,0940, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,4 kazançla 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, Avrupa'da dünkü sert düşüşlerin ardından pay piyasalarının yeni güne karışık seyirle başladığını ifade etti.
En fazla Kovid-19 vakası görülen ABD'de dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceğini söylediğini anımsatan analistler, son güncellemelere göre ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 200 bini, can kaybının da 4 bini aştığını anımsattı.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı ise 910 bini, can kaybı da 46 bini geride bırakırken, salgında en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da toplam can kaybı 13 bini, virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bini aştı.
Öte yandan dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler kadar kötü gelmediğini anımsatan analistler, bunun "en kötünün henüz görülmediği" yönündeki yorumları güçlendirdiğini aktardı.
Analistler bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD'de şubat ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.
Altın Nedir?
Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.