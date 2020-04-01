SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.