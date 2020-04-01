Hemen kontrol edin paralar hesaplarda! Yüz binlerce kişi bu günü bekliyordu

SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEME TARİHLERİ



Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,



1 ve 6 olanlar 2'sinde



2 ve 7 olanlar 3'ünde



3 ve 8 olanlar 4'ünde



4 ve 9 olanlar 5'inde



PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

1000 TL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır" diyerek ödemelerin de bu ay sonu başlayacağını da vurguladı.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.