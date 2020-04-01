İnfaz düzenlemesi için süreç belli oldu. Adalet Komisyonu 'na dün gelen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Cuma günü komisyonda görüşülecek. İnfaz yasasında cinsel istismar var mı? Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu gündeme oturdu. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan cinsel suçlara ceza indirimi maddesinin infaz yasasında olup olmadığı merak ediliyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemenin detayları da belli oldu. Ceza indiriminden tüm suçlar faydalanmayacak. Belirli suçlar kapsam dışında tutulacak. Peki Peki uyuşturucuya cezaevindekilere af ve var mı? İşte infaz yasası içeriği ve maddeleri detayları takvim.com.tr'de.
KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ NE KADAR SÜRER?
Edinilen bilgilere göre Adalet Komisyonu 'nda Cuma günü başlayacak görüşmelerin en az 2 gün sürmesi bekleniyor. Kısa sürede komisyondan geçecek teklif, TBMM Genel Kurulu 'na sunulacak.
Teklifle açık cezaevi şartlarından yararlanma hakkı olan yaklaşık 45 bin mahkum 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Terör, kasten öldürme, uyuşturucu, cinsel taciz ve kadına şiddet dışındaki suçların cezalarındaki infaz süreleri yarıya inecek. Bu da 45 bin kişiye tahliye yolu açacak.
SONRA NE OLACAK?
Komisyondan geçtikten sonra teklif Genel Kurul 'a gelecek. 7 Nisan 2020 Salı günü saat 15.00 'da Genel Kurul 'a gelecek. Genel Kurul 'da görüşülecek ve oylanacak düzenleme, onaylarak Resmi Gazete 'de yayımlanacak ve tahliyeler, kanunun Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihte başlayacak.
İNFAZ YASASI MADDELERİ AÇIKLANDI!
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu:
- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.
- Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.
- Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.
- Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.
Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.
- Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.
- Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.
KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?
Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.
İNFAZ YASASI İÇİN KRİTİK TARİH!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı açıklamada, 90 bin kişinin infaz düzenlemesinden yararlanacağını ifade etmiş. Salı günü Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini söylemişti.
KAPSAM DIŞI SUÇLAR BELLİ OLDU
Ceza infaz yasasında kapsam dışı suçlar da duyuruldu. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.
AK PARTİ DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisi ve MHP grubunun beraber hazırladığı "İnfaz Düzenlemesi"ni Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini açıkladı.
Özkan, Meclis'te AK Partili bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "İnfaz Yasası" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
AK Parti ve MHP gruplarının ortak çalışması sonucu hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini bildiren Özkan, teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve partisinin grup başkanvekilleri ile milletvekillerine teşekkür etti.
Teklife ilişkin diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, öneri ve değerlendirmeleri aldıklarını anlattı.
Cahit Özkan, teklifin hazırlanması aşamasında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini dinlediklerini kaydederek, "İnfaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infaz adaletinin sağlanmasını hedefledik." diye konuştu.
Özkan, çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacının, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmek olduğuna işaret ederek, bu amacı gerçekleştirmek için başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik yapan 70 maddeden oluşan kanun teklifini tamamladıklarını kaydetti.
İnfaz düzenlemesinin zor bir alan olduğunu; milletin vicdanının kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Özkan, "Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına yönelik şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları, özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Kovid-19 hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır."
"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, teklifle öngörülen değişikliklere ilişkin bilgi vererek, kanun teklifiyle kalıcı bazı düzenlemelerin getirileceğini söyledi.
Ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin yeniden belirleneceğini, bunu belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçu, kasten adam öldürme suçu ve kadına yönelik şiddet suçu hariç diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranının bir bölü iki olarak belirlendiğini bildirdi.
Teklifle, denetimli serbestlik uygulamasındaki "cezasızlık" algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, "Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, az cezalı suçlarda toplumda 'cezasızlık' algısına yol açmaktadır. 'Yapanın yaptığının yanında kaldığı' yönündeki bu algıyı, inşallah yaptığımız düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, 'herkese maktu 1 yıl uygulama' yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.
Özkan, bazı suçlara ilişkin cezaların, suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak, artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Cahit Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanunu'ndaki mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörmektedir. Bunun taban ve tavan oranını ikişer yıl artırıyoruz. Yine toplumda büyük zarar oluşturan tefecilik suçunun da cezasını artırmayı hedefliyoruz. Düzenlemeler kapsamında geçici düzenlemeler de öngörülüyor. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen, bazı suçlar bakımından uygulanan, 2 yıllık denetimli serbeslik süresini 3 yıla çıkartıyoruz. Tarihi de 30 Mart 2020'ye çekiyoruz. Bu yasa kapsamında istisna tutulan suçlar, yine bu geçici düzenlemeden de yararlanamayacaklardır."
"İYİ HAL" İÇİN GÖZLEM VE İDARE KOMİSYONU
Cahit Özkan, "iyi hal incelemesi"nin teklifteki en önemli düzenlemeler arasında yer aldığını bildirerek, "Getirilen düzenlemeyle, iyi hal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak, oluşturulan Gözlem ve İdare Komisyonu'nun kararına bağlanmaktadır. Bu komisyon, değerlendirmelerini yaparken, sadece cezaevinin içerisinde yapılan usulsüzlükler, hatalar, yanlışlarla ilgili değil, cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumunu da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır." diye konuştu.
Özkan, teklifle kadınlar, yaşlılar, hastalar ve çocuklu anneler lehine de düzenlemelerin öngörüldüğünü kaydederek, "Mevcut Ceza İnfaz Kanunu'muzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İnfaz Hakimliği müessesini getireceklerini ve infaz hakimlerinin görev ve yetkilerinin genişletildiğini belirten Özkan, "Bu düzenlemeyle 1 Eylül 2020'de başlayacak infaz hakimliği, mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içinde tüm süreçleri, açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salıverilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi ve kararına bağlanıyor. Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi, itiraz müessesine de yolu açılıyor." dedi.
AÇIK CEZAEVİNDE KALAN HÜKÜMLÜLERE 2 AYLIK EV DÜZENLEMESİ
Kovid-19 salgınını dikkate alarak açık cezaevine gelmiş, cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis'in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını ifade eden Özkan, "Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenlemeyle açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz." diye konuştu.
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