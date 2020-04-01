Özkan, çağdaş ceza infaz hukuku sisteminin temel amacının, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak ve ıslahını mümkün hale getirmek olduğuna işaret ederek, bu amacı gerçekleştirmek için başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik yapan 70 maddeden oluşan kanun teklifini tamamladıklarını kaydetti.

İnfaz düzenlemesinin zor bir alan olduğunu; milletin vicdanının kendilerine yol gösterdiğini dile getiren Özkan, "Bu kapsamda toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına yönelik şiddet ve terör suçları bu kapsamın dışına çıkarılmıştır. Öteden beri ülkemize büyük zararlar veren terör suçları, özellikle hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Ayrıca Kovid-19 hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması da ortaya çıkmıştır."

"CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, teklifle öngörülen değişikliklere ilişkin bilgi vererek, kanun teklifiyle kalıcı bazı düzenlemelerin getirileceğini söyledi.

Ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin yeniden belirleneceğini, bunu belirlerken terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti suçu, kasten adam öldürme suçu ve kadına yönelik şiddet suçu hariç diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranının bir bölü iki olarak belirlendiğini bildirdi.

Teklifle, denetimli serbestlik uygulamasındaki "cezasızlık" algısını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Özkan, "Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, az cezalı suçlarda toplumda 'cezasızlık' algısına yol açmaktadır. 'Yapanın yaptığının yanında kaldığı' yönündeki bu algıyı, inşallah yaptığımız düzenlemeyle ortadan kaldırıyoruz. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, 'herkese maktu 1 yıl uygulama' yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

Özkan, bazı suçlara ilişkin cezaların, suç ve ceza politikası gereği kamu düzenine verdikleri zarar dikkate alınarak, artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Cahit Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: