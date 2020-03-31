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Af kapsamı değişti! O mahkumlar eve geçiyor!

si yeniden değiştirildi ve kapsam ile içerikte önemli değişiklikler yapıldı. İnfaz kapsamında değişiklik yapılırken ile mükerrer suçların bir kısmının da kapsama alınacağına yer verildi. Ancak infaz düzenlenmesinin hayata geçirilmesinde bu kişilerin cezalarının indirim oranları da yeniden hesaplanacak. Tahliye süreleri tutanların, ev hapsi sona erecek.

  • Güncel
  • 31.03.2020 19:04
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 09:20
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Mahkumlara af için flaş gelişme: Kapsam değişti

Mahkumlara af infaz düzenlemesi son dakika gelişmesi heyecan yarattı! Bu anlamda milyonların beklediği mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik yapıldı. Düzenlemeye geçici bir madde konulduğu ve açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun belli bir süre ile cezalarına evde devam edecekleri bildirildi.

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