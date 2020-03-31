Af kapsamı değişti! O mahkumlar eve geçiyor!

Mahkumlara af infaz düzenlemesi son dakika gelişmesi heyecan yarattı! Bu anlamda milyonların beklediği mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik yapıldı. Düzenlemeye geçici bir madde konulduğu ve açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun belli bir süre ile cezalarına evde devam edecekleri bildirildi.