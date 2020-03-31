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ve ? Hangi mahkumlara af var? yasası çıktı mı?

yasası son dakika çıktı mı? Hangi mahkumlara af var? Soruları oldukça merak ediliyordu. Bu bağlamda 'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu: Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır. Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, , terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir. Peki Af yasasının kapsamı ne olacak? Yasayla kaç kişi tahliye olacak? Uyuşturucu ve ? Detaylar haberimizde..

  • Yaşam
  • 01.04.2020 09:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 09:39
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Genel af yasası son dakika çıktı mı? Hangi mahkumlara af var?

Genel af yasası son dakika çıktı mı? Hangi mahkumlara af var? AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları açıkladı. Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor. Milyonların merakla beklediği Af yasasının kapsamına dair Meclis çalışmaları devam ederken kaç kişinin tahliye olacağı, yasanın kimleri kapsayacağı internette araştırılmaya başlandı. Af yasası kanunlaşırsa mevcut hükümlü sayısının üçte biri tahliye olmuş olacak. İşte af yasası, tahliye olabilecekler, ev hapsi alacaklar... Detaylar haberimizde...

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