Genel af yasası son dakika çıktı mı? Hangi mahkumlara af var? AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları açıkladı. Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor. Milyonların merakla beklediği Af yasasının kapsamına dair Meclis çalışmaları devam ederken kaç kişinin tahliye olacağı, yasanın kimleri kapsayacağı internette araştırılmaya başlandı. Af yasası kanunlaşırsa mevcut hükümlü sayısının üçte biri tahliye olmuş olacak. İşte af yasası, tahliye olabilecekler, ev hapsi alacaklar... Detaylar haberimizde...