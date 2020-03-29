Kişiye Özel Araçlara Seyahat Yasağı Geldi Mi?

Alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'da bugün toplu taşıma durduruldu. Birçok şehirde aynı şekilde toplu taşımalar durduruldu. İstanbul'da bazı taksiler şehirlerarası yolculuk için de kullanılıyordu bu nedenle onlara da yasak gelmiş oldu.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Sözcü'nin haberine göre Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek. Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.