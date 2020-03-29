Korona virüs nedeniyle seyahate sınırlama getirildi. Şehirlerarası yolcu taşımalığında artık seyahat izni alınacak. Vatandaş kendi arabasıyla şehirlerarası yolculuğun yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. Coronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde seyahatler izine bağlandı. Yüksek Hızlı Tren seferleri askıya alındı. Virüs salgınıyla mücadele için dün 81 ilin valiliğinde pandemi toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile katılımcıların 2 saat süren toplantıda maske takması dikkat çekti.
Özel Araçların Şehirlerarası Yolculuğu Yasak Mı?
Taksilerin veya özel araçların şehirlerarası yolculuk kapsamında yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Alınan seyahat yasağından sonra insanlar seyahat etmek için valiliklerden izin alacak. Özel araçlar veya intenet tabanlı bazı uygulamalar ile özel araçlarda şehirlerarası toplu taşıma işlemleri de yasaklandı. Otobüs ile şehirlerarası yolculuk yasaklandığı için Vali Ali Yerlikaya, alınan bu kural nedeniyle taksi gibi araçların şehirlerarası yolculuk etmesi de yasaklandı.
Kişiye Özel Araçlara Seyahat Yasağı Geldi Mi?
Alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'da bugün toplu taşıma durduruldu. Birçok şehirde aynı şekilde toplu taşımalar durduruldu. İstanbul'da bazı taksiler şehirlerarası yolculuk için de kullanılıyordu bu nedenle onlara da yasak gelmiş oldu.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Sözcü'nin haberine göre Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek. Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.
30 büyükşehirde seyahatler izine bağlandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Coronavirüsle mücadelede açıkladığı 7 önemli karar, dün uygulanmaya başlandı. Dün 81 ilin valiliklerinde toplantılar yapıldı. 30 büyükşehirde, seyahatler dün akşamdan itibaren izine bağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası seyahat düzenlemelerine ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu kararlar vardı:
14 GÜN KARANTİNA KARARI
Vatandaşlar bulunduğu şehirde kalmaya dikkat edecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanılacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları ve gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidecekleri ildeki Valiliğe bildirilecek. Yolcular il girişlerinde kontrolden geçilecek. Hastalık belirtisi görülenler 14 gün karantinaya alınacak. Otobüslerin mola verdiği yerler sağlık kurallarına uygun faaliyet yürütecek.
Virüs salgınıyla mücadele için dün 81 ilin valiliğinde pandemi toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile katılımcıların 2 saat süren toplantıda maske takması dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine yolladığı "Coronavirüs Tedbirleri" ile ilgili açıklamada bulundu: Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı...
Seyahat yasağı, yalnızca otobüs ve tren gibi birden fazla insanın yolculuk yaptığı araçlarda kısıtlandı. Özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bu kısıtlamaya dahil olmadığı açıklandı.
BİR KOLTUK BOŞLUK BIRAK
Virüs salgınını önlemek için toplu taşımalarda seyrek oturma uygulaması başladı.
14 ŞEHRE UÇACAK
Türk Hava Yolları, 29 Mart'tan itibaren iç hatlara yapılacak seferleri açıkladı. "İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
COVİD-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin çalışacağı vurgulandı.
Edirne'de giriş ve çıkışlar kontrole alındı. Kente giriş yapan araçların sürücülerinin ateşine bakıldı.
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