Alışverişi kolaylaştırdı

Migros'un yeni uygulamasıyla müşteriler, Migros Sanal Market'in web sitesi ya da mobil uygulama aracılığıyla siparişlerini verip, Migros mağazalarından teslim alabiliyor. Böylece 'Mağazadan Teslim' uygulaması, teması en aza indiriyor. Sanal Market'ten alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek olabilmek için teslimatta 9.15- 12.15 saat aralığını sadece onlara ayıran Migros, bu yaş dilimindeki müşterilerin alışverişlerini kapılarına kadar teslimat ücreti almadan ulaştırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.