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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Alışverişi kolaylaştırdı

    Migros'un yeni uygulamasıyla müşteriler, 'in ya da mobil uygulama aracılığıyla siparişlerini verip, Migros mağazalarından teslim alabiliyor. Böylece 'Mağazadan Teslim' uygulaması, teması en aza indiriyor.

    Alışverişi kolaylaştırdı
    Migros'un yeni uygulamasıyla müşteriler, 'in ya da mobil uygulama aracılığıyla siparişlerini verip, Migros mağazalarından teslim alabiliyor. Böylece 'Mağazadan Teslim' uygulaması, teması en aza indiriyor. Sanal Market'ten alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek olabilmek için teslimatta 9.15- 12.15 saat aralığını sadece onlara ayıran Migros, bu yaş dilimindeki müşterilerin alışverişlerini kapılarına kadar teslimat ücreti almadan ulaştırıyor.

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