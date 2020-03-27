İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında, dünyanın tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığının giderek yaygınlaştığını ve giderek daha çok can aldığını söyledi.

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığını, büyük felaketin herkesle birlikte Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bugün itibarıyla 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız."