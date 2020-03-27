30 büyükşehirde esnek çalışma modeli! Esnek çalışma ne demek? Esnek çalışma uygulanacak büyükşehirler!

Özel sektörde esnek çalışma düzenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kamuda geçtiğimiz hafta kamuda esnek çalışma düzenine geçildiğini söyledi. Kamuda geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, özel sektörde esnek çalışma modeline geçildiğine yer verildi. Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
27 Mart Başkan Erdoğan son dakika Koronavirüs kararları! Hangi tedbirler alındı?
1- Şehirler arası seyahatler izne bağlanmıştır.
2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.
3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak
4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle haf sonları kapalı olacak.
5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak
6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacak.
7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.
İŞTE KARARIN GEÇERLİ OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLER
ADANA
DENİZLİ
KAYSERİ
İZMİR
KONYA
ANKARA
DİYARBAKIR
KOCAELİ (İZMİT)
İSTANBUL
VAN
ANTALYA
ERZURUM
MALATYA
MUĞLA
SAMSUN
AYDIN
ESKİŞEHİR
MARDİN
KAHRAMANMARAŞ
ŞANLIURFA
BURSA
GAZİANTEP
MANİSA
SAKARYA
TRABZON
BALIKESİR
HATAY
MERSİN
ORDU
TEKİRDAĞ
Esnek Çalışma Nedir?
Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.
İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.
Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.
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