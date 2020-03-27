BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI

Dünyanın tamamını etkisi altına alan salgın giderek yaygınlaşıyor. Küresel düzeyde hasta sayısı 600 bine ölü sayısının 27 bine yaklaştığı felaket bizi de etkilemiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 92 can kaybı vardır. 42 hastamız da iyileşmiştir. Kovid-19 ile mücadelemizi milletimizle sürdürüyoruz. Birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

Rehaveta kapılmayacağız. Sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımız da kendi tedbirini alacak. Pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. İlk etapta 100 milyar TL'lik paketi hayata geçirdik. İşsizlik fonunu hayata geçirerek fonları güçlendirdik. En düşük emekli maaşını 1 500 TL'ye çıkartarak rahat bir nefes aldırdık.