İŞYERLERİ ÜCRETSİZ İZİN VERDİ

Koronavirüs'ü nedeniyle birçok yer kapatıldı. Geçici olarak kapatma kararının alınmasının ardından on binlerce kişi işsiz kaldı. Hem işsiz kalan hem de maaş alamayacak olan bu vatandaşlardan çoğu , işsizlik maaşı şartlarını da henüz taşımıyor.

Bu sıkıntıların üst üste gelmesi sonrası bunlara bir de KYK borç taksitleri eklendi.

ERTELENSİN BEKLENTİSİ

Birçok genç, KYK borçlarını Koronavirüs'ü nedeniyle işsiz kaldığı için ödeyemiyor. Gençlerin bir kısmı, Koronavirüs'ü tehlikesi geçene ve işe başlayana kadar KYK borç taksitlerinin ertelenmesini istiyor.