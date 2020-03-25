Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde açıklanan 6 ay vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Ayrıca terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ertelemesine yönelik bir tebliğ hazırlandığını belirterek, "Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz" dedi. Böylece ödemeler ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.