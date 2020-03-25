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Son dakika: duyurmuştu! Vergi ları ertelendi! İşte ertelemesinden yararlanacak 16 sektör!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya ekonomisini yerle bir etti. , ülke ekonomisinin salgından daha az etkilenmesi için yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Söz konusu yeni düzenlemelerde vergi larının ertelenmesi maddesi de yer aldı. Vergi ertelenmesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Öte yandan çiftçi, terzi, manav ve avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanabilecek. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 25.03.2020 08:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 08:36
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Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde açıklanan 6 ay vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Ayrıca terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ertelemesine yönelik bir tebliğ hazırlandığını belirterek, "Tebliğle mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz" dedi. Böylece ödemeler ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.

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Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu! Vergi borçları ertelendi! İşte vergi borcu ertelemesinden yararlanacak 16 sektör!
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