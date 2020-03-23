Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kimlere sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal hayatta da tedbirler hız kazandı. Yaşlı vatandaşlarımızı korumak adına 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti. Peki, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kararı geldi mi? İşte detaylar…

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin 'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusunu yanıtladı.

Soylu, yaptığı açıklamada; "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.