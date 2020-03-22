"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi (takvim.com.tr) çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.

Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı."