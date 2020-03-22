İşsizlik Sigortası Fonu şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? Maaş süresi, hesaplaması ve yeri, kimler alabilir? Soruları şuan çalışmayan vatandaşlar tarafından merakla yanıt aranan sorular arasında bulunuyor. Hükümet yetkilileri tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyarlık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ek uygulamaların da çıkabileceğinin sinyali verilmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bu süreçte işsiz kalanlar için işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarının esnetilerek daha fazla kaynak sağlanmasına ilişkin taleplerini dile getirdi. Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle işverenler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik tedbirler aldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:
"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi (takvim.com.tr) çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.
Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı."
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ÖNLEYECEK YASA BİR AN EVVEL ÇIKARTILMALI"
Koronavürise karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Atalay, virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının ve sağlık emekçilerinin çabasının önem taşıdığını vurguladı.
Toplumun büyük bölümümün bu bilinçle evden çıkmamayı tercih ettiğinin gözlemlendiğini aktaran Atalay, tüm uyarılara rağmen evden çıkmama kuralına riayet etmeyenlerin de olduğunu belirtti.
İnsan yaşamının her şeyden daha değerli olduğuna ve sağlığın önemine değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne yaşadım ne de duydum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık yoksa, iş de yok aş da yok. Koronavirüs musibetiyle baş edebilmemiz için zorunlu haller ve görevler dışında herkesin evde kalma kuralına uyması gerekiyor. Ailemize, işimize, memleketimize sahip çıkmanın yolu bugünlerde sağlığımızdan geçiyor. Bu işin şakası yok."
Atalay, sağlık çalışanlarının sağlıklarını riske atarak virüsle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Bu süreç bize gösterdiği toplum olarak ne yapsak da sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz. Bizler sıcak evlerimizdeyken onlar özveriyle hastaların tedavisi için gece gündüz demeden çalışıyor. Onları alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme bir an evvel çıkartılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDİR?
İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.