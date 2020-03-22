Asgari ücretliye 1752 TL kısa çalışma ödeneği verilecek

Hükümetten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Devlet tarafından verilecek kısa çalışma ödeneği sayesinde işçiler maaş alabilecek.
Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.
HANGİ İŞÇİYE NE KADAR ÖDENECEK?
Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.
Maaşı 4 Bin TL olan için, hesaplanan ödeme 2.400 TL damga vergisi düşüldüğünde ise 2.381,78 TL ödeme yapılacak.
7 Bin lira maaş ile çalışanlar için ise, 4.414,50 TL damga vergisi düşüldüğünde 4.380,99 TL kısa çalışma ödemesi alabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
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