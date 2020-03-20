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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 Gazete
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    Uçak biletleri ucuzluyor: yüzde 18'den 1'e inecek

    Başkan 'ın açıkladığı pakette yer alan indirimi müjdesi, yurt içi uçak bilet ücretlerini düşürecek. KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesiyle, iç hat uçak bilet ücretleri her 100 lirada 17 lira ucuzlayacak. 400 liralık bir bilet 332 liraya kadar düşecek.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı pakette yer alan KDV indirimi müjdesi, yurt içi uçak bilet ücretlerini düşürecek. KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesiyle, iç hat uçak bilet ücretleri her 100 lirada 17 lira ucuzlayacak. 400 liralık bir bilet 332 liraya kadar düşecek.



    Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkan Yardımcısı Teoman Tosun, Coronavirüs'ten en çok etkilenen sektörün havacılık olduğuna işaret ederek, "Bu indirim, 4 kişilik bir aile uçakla seyahat etmek istediğinde 300-400 liraya denk gelecek" şeklinde konuştu.



    Tosun, havacılık sektörünün istihdam kaybı yaşamadan bu süreci atlatmaya çalıştığını belirterek, Ulaştırma Bakanlığı

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