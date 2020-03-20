



Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkan Yardımcısı Teoman Tosun, Coronavirüs'ten en çok etkilenen sektörün havacılık olduğuna işaret ederek, "Bu indirim, 4 kişilik bir aile uçakla seyahat etmek istediğinde 300-400 liraya denk gelecek" şeklinde konuştu.